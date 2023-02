Boerderij verwoest door brand: 'Vreselijk voor bewoners'

Een grote uitslaande brand heeft een groot deel van een boerderij aan de Helstraat in Achtmaal zaterdagochtend verwoest. Het lukte de brandweer een deel van de boerderij te behouden, zo meldt de politie. Ze noemt de brand 'vreselijk' voor de bewoners. Bij de brand raakte niemand gewond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wisten de bewoners op tijd naar buiten te komen. Het woondeel van de getroffen boerderij bestaat uit twee delen. Eén deel lijkt niet beschadigd te zijn geraakt.

Rond kwart over acht was de brandweer nog bezig met nablussen. De melding van de brand kwam iets na zeven uur bij de brandweer binnen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.