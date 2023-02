Niet 'Wie is de Mol' is de vraag, maar hoeveel zijn er? Frans vertelt!

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail onder meer aandacht aan allerlei planten- en dierentellingen rond het huis. "Een feest voor liefhebbers."

Mollentelling

Om meer over mollen en hun gedrag te weten te komen organiseert de Zoogdiervereniging jaarlijks een Mollentelling. Op de website van Jaarrond Tuintelling gaven dit jaar iets meer dan zeventig mensen samen ruim 1900 waarnemingen door. Tijdens de Mollentelling van vorig jaar werden nog ruim 2100 tellingen ingevoerd. Die leverden toen een totaal van ruim 17.500 molshopen op. Dat was fors minder dan voorgaande jaren. Nieuwsgierig naar resultaten van voorgaande jaren, leuke weetjes over de mol of hoe dat je het volgend jaar mee kunt doen? Kijk dan op de website van de Zoogdiervereniging

Een huismus (foto: Pixabay).

Nationale tuinvogeltelling

Dit is de meeste bekende telling. Dit jaar vond deze plaats op 26, 27 en 28 januari. Hieraan namen 193.943 mensen deel (In 2022 waren dit er nog 170.000) deelnemers en werden 2.029.304 (meer dan twee miljoen dus!) vogels geteld. Bijzonderheden dit jaar

* De huismus staat nog altijd op plaats 1 - al sinds 2001 op 1) en de koolmees staat nog altijd op 2.

* Er zijn veel halsbandparkieten geteld. In Amsterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem bevindt de halsbandparkiet zich zelfs in de top tien.

* De populatie van grote bonte spechten neemt toe.

Wil je alles weten over de Nationale Tuinvogeltelling kijk dan op deze website.

De honingbij (foto: Pixabay).

Nationale bijentelling zesde jaar

Dit jaar vindt deze telling plaats op 15 en 16 april 2023. Meedoen is gemakkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. In 2022 telden 3750 mensen mee, een stuk minder dan in 2021 toen de teller stond op 11.141 tellers. Vermoedelijk heeft dit te maken met de timing. Het telweekend viel in 2022 precies in het begin van de meivakantie: 23 en 24 april. De honingbij stond vorig jaar weer op nummer 1. Wil je meer weten over deze Nationale bijentelling en ook meer informatie over het waarom van deze telling, kijk dan op deze website.

De gewone dwergvleermuis (foto: Saxifraga/Jeroen Willemsen).

Landelijke Vleermuistuintelling

Dit jaar vindt deze telling plaats op 13 en 14 mei en wordt deze voor de vierde keer georganiseerd. Er leven achttien soorten vleermuizen in Nederland, maar die kun je niet allemaal vlakbij jouw huis zien vliegen. Je hoeft geen vleermuisdeskundige te zijn om mee te doen aan deze telling. Met de zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen van Nederland kun je aan de hand van het silhouet van de vleermuis de soort herkennen. In 2022 stond opnieuw de gewone vleermuis nummer 1, doe jij ook mee dit jaar met tellen?

De dagpauwoog, vast op nummer een in de tuinvlindertelling (foto: Pixabay).

Nationale tuinvlindertelling

In 2023 is de vijftiende editie van de nationale tuinvlindertelling, ergens begin juli. De exacte datum is nu nog niet bekend. Vorig jaar zijn er liefst 73.224 vlinders geteld. De dagpauwoog stond toen op een in de top drie, gevolgd door de atalanta en het klein koolwitje. Loop tijdens de tellingdagen een rondje door je tuin en noteer gedurende vijftien minuten alle vlinders die je ziet. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je vlinders twee keer telt. Geef van elke soort het hoogste aantal door dat je tegelijk hebt gezien. Bijvoorbeeld: je ziet eerst drie dagpauwogen tegelijk. Tien minuten later zijn er weer twee dagpauwogen. Dan geef je door: drie dagpauwogen. Zie je later op de dag of een van de andere teldagen weer vlinders? Dan kun je die doorgeven via een nieuwe telling. Start door eerst eens even te gaan kijken op de volgende website.

De kruisspin (foto: Pixabay).

Spinnentelling

Dit jaar vindt deze telling al voor de elfde keer plaats. De datum is nog niet bekend. Wel de maand, dat is september. In 2022 deden 255 mensen aan deze telling mee. De kruisspin werd toen wederom het meest gezien. Gevolgd door de grote trilspin en de venstersectorspin. Daarmee was de top drie gelijk aan die van 2019 en 2020. Spinnen zoeken kan op allerlei manieren. Je kunt in de tuin zoeken op en tussen planten, onder bladeren, op de grond of tussen stenen. Maar ook in en om huis zijn spinnen te vinden in hoeken, gaatjes en langs randjes van kozijnen of deuren. Je kunt zelfs in het donker met een zaklamp op zoek gaan naar nachtactieve spinnen. Om de spinnen vervolgens te herkennen kun je de spinnenzoekkaart gebruiken.

Een regenworm (foto: Pixabay).