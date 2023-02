Efteling wordt een museumhit en dit kun je verwachten

De Efteling is na zeventig jaar bijna een kunstwerk op zichzelf. Je zou het willen oppakken en in een museum neer willen zetten. Dat gaat natuurlijk niet, maar binnenkort zijn er wel honderden Eftelingvoorwerpen te zien in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. “Het is de eerste keer dat je originele Eftelingspullen buiten het park kunt zien”, zegt Eftelingontwerper Sander de Bruijn.

“Hier is er eentje”, zegt Westerink als hij naar de iconische muzikale paddenstoel wijst. “Ik vroeg naar de allereerste originele paddenstoel uit de jaren ’50. Toen keken ze me een beetje vreemd aan, want die zijn er echt niet meer."

De muzikale paddenstoel Om het verhaal over de geschiedenis van de Efteling te vertellen, was conservator Westerink op zoek naar voorwerpen die dat het beste illustreren.

“Maar wat veel mensen niet weten is dat het park eigenlijk nog ouder is. De Efteling begon ooit als wandel- en sportpark, waar bezoekers konden ontspannen.”

De eerste spiegel van Sneeuwwitje

Wat nog wel in origineel is, is de spiegel van Sneeuwwitje. “Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land”, hoor je in een muisstille museumzaal. “Gaaf hé, die stem. En dat ‘ie het nog doet. Vooral omdat er veel techniek achter zit”, reageert Westerink.

“Deze spiegel hing vanaf de jaren ’60 in het Sprookjesbos. Dat hij nog zo goed bewaard is gebleven, is heel tof. Dit hoort zeker in een museum thuis.”