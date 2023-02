Ravage nadat vrachtwagen huis binnenrijdt, gewonde chauffeur is bevrijd

Een vrachtwagencombinatie is woensdagmiddag een huis binnengereden op de Stationsstraat in Maarheeze. De chauffeur zat enige tijd bekneld, maar is door de brandweer en ambulancedienst bevrijd. Hij is gewond geraakt. Hoe ernstig hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. De schade aan het huis is groot.

De bewoners van het geramde huis zijn ongedeerd. Volgens de mannelijke bewoner waren zijn vrouw en twee kinderen thuis op het moment dat het ongeluk gebeurde. De man zegt dat de houtkachel door de klap tegen de box, waar een baby in lag, schoot. Verder wil hij niet reagren.

Even schrikken

Betty den Dekker woont schuin tegenover het geramde huis en hoorde de enorme klap. "Daarna waren sirenes hier in de straat te horen en nam ik een kijkje. Toen dacht ik: wat is dit? Dat was wel echt even schrikken."

De overbuurvrouw is blij te horen dat de bewoners ongedeerd zijn gebleven. "Ik heb de man even gesproken, maar die was heel druk met bellen. Hoe heeft dit gebeuren, vraag ik me nu vooral af. Dit gun je niemand", zegt Den Dekker.

Huis stabiliseren

De vrachtwagen blijft nog even in het huis staan, tot de woning volledig is gestabiliseerd. Op die manier moet worden voorkomen dat een deel van het huis instort. De bewoners mogen voorlopig niet in het huis slapen.

Een team Specialistisch Technische Hulpverlening van de brandweer is in Maarheeze aanwezig. Deze eenheid heeft de kennis en speciaal gereedschap om mensen uit benarde posities te halen, maar ook om gebouwen te stabiliseren.

Oorzaak onbekend

Het ongeluk gebeurde rond drie uur. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig. Ook is een traumahelikopter gealarmeerd.