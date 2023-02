Willem II en NAC winnen in eigen huis, FC Eindhoven over de knie

De Brabantse ploegen hebben wisselend gepresteerd in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond. Zo was het feest in Tilburg en Breda, maar FC Eindhoven zag De Graafschap vier keer scoren aan de Aalsterweg.

Het was een nipte strijd in Tilburg, die uiteindelijk door Willem II over de streep werd getrokken. Heerkens en Svensson kwamen beide tot scoren in de eerste helft. Ajax wist daarna nog het net te vinden maar daar bleef het bij voor de bezoekers.

Andere wedstrijden

In Breda gingen de punten ook naar de thuisploeg. Het werd daar uiteindelijk 3-2 tegen FC Dordrecht. In het Rat Verlegh kwamen Martina, Wernersson en Rutten tot scoren.

VVV-Venlo had thuis geen antwoord op een effectief TOP Oss. Het werd 0-1. FC Eindhoven beleefde een moeilijke avond. Het team wist in eigen huis geen vuist te maken tegen De Graafschap, dat de wedstrijd met 0-4 én gemak over de streep trok.

FC Den Bosch en Jong PSV komen respectievelijk zondag en maandag nog in actie in de Keuken Kampioen Divisie.