Alle 460 inbeslaggenomen honden van Eerselse fokker hebben veilige plek

Alle honden die in beslag zijn genomen bij de omstreden fokker in Eersel afgelopen januari, hebben veilige onderkomens gevonden. Verspreid door het hele land zijn de dieren opgevangen bij bijvoorbeeld asielen, of andere goedgekeurde opvanglocaties.

Het was een hele klus om de 460 honden naar de opvanglocaties te brengen. "De problematiek bij deze honden loopt sterk uiteen", vertelt een woordvoerder van toezichthouder NVWA. Veel dieren hadden gebits- of vachtproblemen, zoals tandsteen en schurft. "Maar er zitten ook honden tussen met ernstige gedragsstoornissen, zoals het kennelsyndroom."

Een hond met kennelsyndroom is vrijwel niet gesocialiseerd. Deze dieren hebben vaak langdurig, en met velen bij elkaar, in een kennel gezeten, en zijn vaak ontzettend angstig. Alles buiten de kennel is onbekend, en dus heel eng. Ze zijn dus ook niet gewend om met mensen om te gaan. "Het kan maanden duren voor zo'n hond klaar is voor adoptie, misschien wel langer."

Daarnaast waren sommige inbeslaggenomen dieren drachtig. Ze moeten bij de opvanglocaties blijven totdat de pups oud genoeg zijn om naar een nieuw baasje te gaan. "Het duurt bij deze dieren dus ook wel even voordat ze herplaatst kunnen worden."

In november 2022 werd bekend dat de fokker zijn deuren moest sluiten, omdat de fokkerij niet binnen het bestemmingsplan paste. In de maanden daarna zijn er verschillende invallen bij de fokkerij geweest en zijn er meer dan 450 dieren in beslag genomen. De hondenfokker mocht bij de laatste inval 159 dieren houden.

