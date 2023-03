'Datalekken niet gemeld', privacywaakhond zet Eindhoven in het strafbankje

De gemeente Eindhoven is flink op de vingers getikt. De gemeente meldt datalekken niet of te laat, onderzoekt veiligheidsrisico’s niet en bewaart gegevens van inwoners te lang. Dat concludeert privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Omdat de toezichthouder geen vertrouwen heeft in een verbeterplan, komt de gemeente Eindhoven nu onder verscherpt toezicht te staan.

“Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente zorgvuldig met hun gegevens omgaat”, zegt vicevoorzitter Monique Verdier van Autoriteit Persoonsgegevens. Milieupas en coronadruktemeter

De gemeente verzuimt volgens de privacywaakhond al langere tijd op het gebied van privacy. Een milieupas, waarmee inwoners afval naar de stort kunnen brengen en ondergrondse containers kunnen openen, werd ingevoerd zonder een risicoanalyse voor privacy te doen. Hetzelfde geldt voor de druktemeter, die werd gelanceerd in de coronaperiode. Bezoekers aan het centrum konden met die meter zien hoe druk het op een bepaald moment was in het winkelgebied. "Je kunt als burger niet kiezen: de gemeente waarin je woont, verzamelt en gebruikt jouw gegevens. Gemeenten beheren bovendien veel gevoelige gegevens van hun inwoners", zegt Verdier. "Dan moet een gemeente vooraf controleren of gegevens mag verzamelen en of dat veilig gebeurt." Verdier vindt het extra kwalijk dat juist Eindhoven, ‘de Brainport van Nederland', het privacybeleid niet op orde lijkt te hebben. Verbeterplan onder de maat

De interne toezichthouders van de gemeente waarschuwden de afgelopen jaren al meerdere keren dat het privacybeleid niet op orde was. Daarop gaf de AP de gemeente de opdracht om met een verbeterplan te komen. "Dat plan is onder de maat", vindt Verdier. "De gemeente lijkt de ernst van de zorgen onvoldoende te erkennen." De gemeente komt nu onder verscherpt toezicht van de privacywaakhond: binnen twee maanden moet er een rapportage op tafel liggen. Daarin moeten alle datalekken en risicoanalyses staan en ook hoe lang gegevens van inwoners bewaard worden.