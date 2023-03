ZLTO verbijsterd door vergunningsstop: 'Heel Brabant gaat op slot'

"Een dramatisch besluit." Zo noemt boerenbelangenorganisatie ZLTO het nieuws dat Brabant voorlopig geen vergunningen verleent aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. "Zo gaat heel Brabant op slot."

Om meer inzicht te krijgen in het onderzoek, heeft de ZLTO laatst een Woo-verzoek ingediend. "De datum daarvoor loopt binnenkort af, dus dan hopen we meer duidelijkheid te hebben. De onderste steen moet boven."

Onbegrijpelijk, vindt Hendrik Hoeksema van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Daarbij wijst hij allereerst op de totstandkoming van die allesbepalende Natuurdoelanalyse. "Dat proces heeft volledig binnenskamers plaatsgevonden. Daardoor is het onduidelijk hoe die cijfers precies tot stand zijn gekomen." Terwijl openheid volgens hem cruciaal is. "Zeker als je er zulke dramatische besluiten aan koppelt."

Het besluit van de provincie volgt op de resultaten uit de nieuwe Natuurdoelanalyse. Daaruit blijkt dat de Brabantse Natura 2000-gebieden sinds het laatste rapport in 2015 alleen maar verder verslechterd zijn. En dus gaat er nu per direct een stop op projecten die voor extra stikstofuitstoot zorgen.

Toch hoeven we volgens Hoeksema voorlopig geen oplossing te verwachten. "Zelfs als álle boeren zouden stoppen, blijven er gebieden die niet aan de norm voldoen. Maar gaan we dan nooit meer vergunningen verlenen? We moeten met z'n allen eens bepalen wanneer we nou tevreden zijn. We zijn nu in een ravijn gesprongen, zonder een vangnet op te hangen."

En dan is Brabant nog maar het begin, denkt Hoeksema. "De andere provincies komen binnenkort ook met hun Natuurdoelanalyse. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gebieden daar ook verslechterd. Wat doen zij dan? Zij kunnen niet achterblijven bij Brabant. Zo gaat het hele land op slot."

Funest, in een tijd waarin bijvoorbeeld gehamerd wordt op de bouw van nieuwe huizen. Zo streeft Brabant naar gemiddeld 13.000 nieuwe woningen per jaar. Dat lijkt onhaalbaar, met de aangekondigde stop. "Het is een onmogelijke situatie. We willen verschillende dingen per se halen, die gewoon niet samen gaan."

