Het begon allemaal met slachtafval, maar Organon werd beroemd door de pil

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Organon in Oss werd opgericht. “In 1923 begon Organon als dochterbedrijf van de vleesverwerkende fabriek Zwanenberg. Ze haalden insuline uit slachtafval. Als Organon daar toen niet mee was begonnen, dan had Oss er nu heel anders uitgezien", vertelt Robert van Vlijmen die ooit archivaris bij het bedrijf was.

Het farmaciebedrijf heeft sindsdien wereldwijd naam gemaakt met het produceren van insuline en de anticonceptiepil. Ook lokaal was Organon van groot belang. “Oss zou niet de huidige omvang en voorzieningen hebben als de farmacie er niet was geweest." Vol bewondering loopt Ossenaar Robert van Vlijmen over het enorme bedrijventerrein. Behalve Organon zijn in de loop der jaren nog tientallen farmaciebedrijven gevestigd in de stad. Inmiddels vormt het PivotPark een belangrijk onderdeel van het bedrijventerrein. Zestien bedrijven en kennisinstellingen doen er onderzoek op het gebied van geneesmiddelen. “Organon werd op een gegeven moment overgenomen door geneesmiddelenbedrijf MSD. De productie van Organon bleef, maar de bedrijfstak Onderzoek en Ontwikkeling werd afgestoten”, legt Van Vlijmen uit. Oud-medewerkers van Organon hadden kennis in huis die niet verloren mocht tqqn, zo vonden ze. Daarom begonnen ze zelf met farmaciebedrijven. “De oud-medewerkers hebben kennis en ervaring opgedaan bij Organon. De farmacie-industrie en het PivotPark waren er waarschijnlijk nooit geweest als Organon niet was opgericht”, stelt Van Vlijmen.

“Oss werd een logistiek knooppunt in Brabant.”

Op het gebied van farmacie is Organon belangrijk geweest met het produceren van insuline en de anticonceptiepil. Maar ook bij andere zaken, zoals de bereikbaarheid van de stad, speelde het Osse bedrijf een belangrijke rol. “De goederen die de farmaciebedrijven produceerden, moesten worden vervoerd. Oss werd daarom steeds meer een logistiek knooppunt in Brabant. De wegen en het spoor werden verbeterd en uitgebreid. Daardoor werd de stad makkelijker bereikbaar met auto en trein”, zegt Van Vlijmen al lopend langs de iconische blauwe wand met Organonletters vlakbij het station.

“De invloed van Organon is enorm geweest in Oss.”

Organon bleef door de jaren heen groeien. En met die groei nam de behoefte aan meer medewerkers toe. Eerst kwamen ze uit Oss, maar steeds vaker kwamen mensen van buiten de stad. Hoewel dichtbij het spoor en goed bereikbaar met de auto, koos steeds meer personeel van Organon voor een woning in Oss. Het bedrijf liet voor de medewerkers tientallen huizen bouwen in de wijk Moleneind, grenzend aan het industrieterrein. “Als een medewerker iets wilde huren, moest die niet bij de woningbouwvereniging zijn maar bij de afdeling Personeelszaken van Organon. Het bedrijf koos zelf de huurders.” Vooral op luchtfoto’s valt te ontdekken hoe de stad afgelopen decennia is gegroeid. “Het bedrijventerrein ligt midden in de stad. De huizen zijn er later omheen gebouwd”, zegt Van Vlijmen. Dat Oss er anders uit had gezien zonder Organon, durft de oud-bedrijfsarchivaris wel te zeggen. “De invloed van Organon is enorm geweest in Oss. De stad heeft zich door de komst van Organon ontwikkeld en is verder meegegroeid met de andere farmaciebedrijven. En dat gebeurt nog steeds.”