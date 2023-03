Gerwin wil heel graag stemmen, maar mag het niet omdat hij geen adres heeft

Gerwin Kivits wil op 15 maart graag stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap, maar dat kan hij niet. Simpelweg omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en dus geen adres waar zijn stempassen naartoe kunnen. Maar dat is niet zijn enige probleem: "Ik kan helemaal niks op het moment en wil zoveel. Ik word constant van het kastje naar de muur gestuurd."

"Ik denk dat ik ben uitgeschreven omdat ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb. Daarom krijg ik ook geen stempassen voor de waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen, want de gemeente weet niet waar ze naartoe moeten."

Volgens Gerwin is het grootste probleem dat hij niet meer staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin staan alle persoonlijke gegevens van inwoners van Nederland.

Dat kan volgens Gerwin nog wel even duren. "Halverwege december is mijn uitkering stopgezet. Dat maakte de situatie er niet beter op."

Samenwonen met zijn vriendin in Oss is een scenario waar Gerwin vaak aan denkt. "Dat wil ik haar nu niet aandoen. Toen wij elkaar jaren geleden leerden kennen, hebben wij een afspraak gemaakt. Pas als ik mijn leven op de rit heb, gaan we samenwonen."

Ruim twee jaar lang zwerft Gerwin Kivits al door Nederland. Geboren in Vriezenveen in Overijssel trok hij voor de liefde naar Brabant. Hij verblijft nu tijdelijk op een camping in Lith.

Gerwin noemt zichzelf liever geen dakloze. "Ik ben alleen thuisloos, maar de kans dat ik dakloos word, zit er in." De Twentenaar is namelijk bang dat hij wordt weggestuurd van de camping in Lith. "Begrijp me niet verkeerd, ik snap het heel goed als ze me nu wegsturen. Ik kan amper de huur opbrengen omdat ik als uitzendkracht niet genoeg kan werken."

Het liefst zou Gerwin als taxichauffeur aan de slag gaan, maar vanwege zijn woonsituatie is ook dat niet mogelijk.

"Net zoals voor het aanvragen van stempassen, is het voor mij niet mogelijk een VOG aan te vragen, een Verklaring Omtrent Gedrag. Ik had een sollicitatie lopen bij een taxibedrijf, maar dat is hierdoor stuk gelopen." De VOG wordt namelijk verstuurd naar het adres waarop iemand ingeschreven staat in het BRP.