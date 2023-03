Dassen bij spoor Esch mogen weggehaald worden, nog een week geen treinen

De dassen die onder het spoor in Esch zitten, mogen worden weggehaald. Donderdagavond verleende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing om te gaan graven. Als alles goed gaat, kunnen er eind volgende week weer treinen rijden op dit traject. Die verwachting spreekt de spoorbeheerder in ieder geval uit.

Meerdere dassen hebben tunnels onder de rails bij Esch gegraven. Het spoor kan hierdoor verzakken,. Daarom rijden er al sinds dinsdag geen treinen meer tussen Boxtel en Den Bosch. De ontheffing van de RVO om te gaan graven was nodig omdat de das een beschermd dier is.

Dit weekend wordt dit duidelijk, want dan zal uit graafwerk duidelijk worden hoe groot de dassenburcht onder het spoor is en kan ProRail bepalen hoe lang herstel zal duren, zo meldde ze donderdag rond middernacht op haar site.

Holen gevuld met zand

De graafploeg gaat door met de werkzaamheden tot zonsondergang. Zodra zeker is dat er geen dassen meer aanwezig zijn onder het spoor, worden de holen gevuld met zand. Daarna wordt het gegraven dassengat in het talud weer dichtgemaakt.

Zodra het spoor volledig hersteld is, plaatst ProRail ‘anti-graaf-gaas’ over de locatie. Dit moet toekomstig gegraaf van dassen daar tegengaan. Hierna wordt het herstelde spoor met een grondradar onderzocht. Hiermee kijkt de spoorbeheerder in de grond, zodat zeker is dat treinen weer veilig over het traject kunnen rijden.

Tot slot wordt een zaadmengsel gestrooid zodat er extra groen teruggroeit langs het spoor. Als het nodig is, wordt het spoor ook nog schoongemaakt. Daarna kan dienstregeling worden hervat.

Hoe zit een dassenburcht in elkaar? We leggen het je uit in deze video.