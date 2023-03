13 Lichte Brigade Oirschot gaat op in Duits leger

Nederland en Duitsland zetten een nieuwe stap in de samenvoeging van hun strijdkrachten. De 13 Lichte Brigade in Oirschot gaat donderdag op in de Duitse 10e Pantserdivisie. Daarmee valt dan het overgrote deel van de gevechtseenheden van de Nederlandse landmacht onder Duits bevel.

Binnen de NAVO werken beide landen al decennia samen. Het leidde ertoe dat in 1995 het Duits-Nederlandse legerkorps werd opgericht dat het hoofdkwartier heeft in Münster. In de jaren daarna groeide de samenwerking tussen beide landmachten. De 11 Luchtmobiele Brigade maakt sinds 2014 onderdeel uit van de Division Schnelle Kräfte en twee jaar later werd de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte onderdeel van de 1e Duitse Pantserdivisie.

Zeggenschap

De trend tot samensmelting is versneld door de oorlog in Oekraïne. Verdere integratie moet de strijdkrachten van beide landen versterken. Er wordt samen opgeleid en geoefend. Het moet er ook toe leiden dat gezamenlijk materieel wordt ingekocht. Dat is goedkoper, maar moet er tevens voor zorgen dat er veel minder verschillende wapensystemen komen waardoor samenwerking makkelijker wordt.

Dat de eenheden van de landmacht opgaan in de Duitse divisies betekent trouwens niet dat de zeggenschap uit handen wordt gegeven. Nederland blijft beslissen over de inzet van zijn militairen. In de politiek is grote steun voor de bundeling van krachten. Niet alle onderdelen van de landmacht gaan trouwens samen met de Duitsers. Zo blijft het Korps Commandotroepen zelfstandig opereren.

Eenheidsvlag

De laatste stap in de integratie wordt donderdag gemarkeerd door het symbolisch overdragen van de eenheidsvlag van de brigade uit Oirschot. Bij die ceremonie in Veitshöchheim ( de thuisbasis van de 10e Pantserdivisie) zijn minister Kajsa Ollongren en haar Duitse collega Boris Pistorius aanwezig.