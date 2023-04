Springruiter Harrie Smolders tweede in wereldbekerfinale

Springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde is voor de derde keer als tweede geëindigd bij de wereldbekerfinale. Smolders en zijn paard Monaco maakten in de laatste finaleronde één fout meer dan de meervoudig kampioen Henrik von Eckermann.

De 42-jarige ruiter maakte op de laatste dag van het toernooi in de Amerikaanse stad Omaha een flinke inhaalslag. Hij begon de zaterdag nog op de zevende plaats, maar eindigde als tweede.

Beste paard uit mijn carrière

In een reactie spreekt hij vol lof over zijn paard Monaco: "Het is ongelofelijk dat Monaco weer tweede wordt", zegt hij. Hij had Monaco deze winter twee maanden rust gegeven. Volgens Smolders is het resultaat daarvan nu terug te zien. "Monaco is op weg om het beste paard uit mijn carrière te worden."

Het goud ging naar meervoudig kampioen Henrik von Eckermann met zijn paard King Edward. "Het is geen schande om achter King Edward te eindigen", zegt Smolders.

Van de zes wereldbekerfinales die Smolders deed, eindigde hij drie keer op de tweede plaats: