Glazenwasser Bart is TikTok-beroemdheid met zijn flauwe grappen

Met ruim 80.000 volgers mag je Bart van Moorsel uit Geldrop wel een TikTok-beroemdheid noemen. De flauwe grappen die hij met zijn collega Ritchie vertelt vanuit zijn glazenwasserbus gingen opeens viral: sommige video's werden een miljoen keer bekeken. Nu wil hij ook andere dromen najagen, maar hij vergeet niet waar hij vandaan komt. "Ik krijg soms de vraag of ik mijn Brabants niet kan ondertitelen."

Dat leverde ruim 250 video's op zijn account Puberbrein op. Een toepasselijke naam, vindt Bart: "We hebben samen ook echt een puberbrein, het kind blijft altijd in ons."

Hoe je ze ziet in de video's, zo zitten Bart en Ritchie (33) altijd samen in de bus. Tussen het glazen wassen door zitten ze altijd te dollen. "Als we weer eens om elkaar zitten te lachen, pak ik tegenwoordig mijn telefoon en neem ik hem op voor TikTok."

Wat begon als tijdverdrijf tijdens de momenten in de bus, werd al snel een daverend succes. "BN'ers als Fred van Leer en StukTV deelden video's", vertelt hij enthousiast. Dat werkte een beetje verslavend, geeft hij toe: "Ik bleef maar kijken en de pagina verversen."

Zijn Geldropse identiteit verstopt hij trouwens niet. De grappen worden gewoon in het plat Brabants gemaakt. "Ik krijg soms berichtjes van mensen of we de video's kunnen ondertitelen", lacht Bart. "Maar dat doen we niet hoor. Take it or leave it, ik kom nu eenmaal uit Brabant", zegt hij stellig.

Het TikToksucces was het startsein voor een nieuwe periode voor Bart. "Op mijn vijftiende knoeide ik in een programma op de computer om muziekstukken te maken. Het was eigenlijk slecht", geeft hij lachend toe. Maar het was wel de start van een droom als dj.