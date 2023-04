Huizen ontruimd door verwoestende brand bij transportbedrijf

Een uitslaande brand heeft het gebouw van Axell Logistics aan de Hermelijnweg in Etten-Leur maandag volledig verwoest. Uit voorzorg zijn enkele huizen ontruimd. Vanwege de ernst van de situatie zijn NL-Alerts verstuurd. Dikke, gitzwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. Omwonenden krijgen van de veiligheidsregio het dringende advies uit de rook te blijven.

De brand bij het internationale transportbedrijf op bedrijventerrein Vosdonk brak rond halftien 's ochtends uit. In eerste instantie werd een meterkastbrand bij de brandweer gemeld. Maar de brandweer schaalde, vanwege de aanwezigheid van een hele hoop petflessen in het magazijn en de omvang van het gebouw, snel op.

Huizen ontruimd

Enkele huizen aan de Hoevenseweg in Etten-Leur zijn uit voorzorg ontruimd vanwege overlast door de rook. Vanuit heel de regio kwamen bluswagens naar Etten-Leur. De brand werd daarnaast bestreden vanaf hoogwerkers.

De brandweer wilde voorkomen dat het vuur zou overslaan naar gebouwen in de buurt. Dit lukte. De brandweer probeert de brand te blussen met een stoplijn. Daarbij wordt er vanuit één muur geblust om zo de rest van het vuur te stoppen.

In de verre omgeving werden de gitzwarte rookwolken gezien. Op Twitter meldden mensen dat er onder meer in Zevenbergen en Lage Zwaluwe as zou zijn neergedaald.

Drie mensen in het gebouw

Op het moment dat de brand bij Axell Logistics werd ontdekt, waren drie mensen in het gebouw. Die konden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op tijd vluchten.

"De brand begon in een klein hoekje,, maar woedde al snel in heel het gebouw", vertelde een 112-correspondent rond kwart over tien 's ochtends. Hij zag toen de schotten van de zijkant van het gebouw vallen. "Het gebouw gaat eraan", wist hij toen al zeker.

Ware doodsverachting

In de middag stortte een deel van het gebouw in.

Bij het gebouw waren diverse auto's geparkeerd. "Die hebben de aanwezige mensen met ware doodsverachting weggereden."

Wegafsluiting

De brand trok veel bekijks. Vanwege de brand is de N640 van Etten-Leur richting Oudenbosch afgesloten tussen industriegebied Vosdonk en Hoeven.

