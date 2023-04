Drugslab ontdekt in garage van huis, twee persfotografen opgepakt

In een garage bij een huis in Vinkel is donderdagochtend vroeg een drugslab ontdekt. Hier is de bewoner opgepakt. Dit gebeurde nadat woensdagavond in dezelfde straat, de Bosschebaan, zou zijn geschoten. Twee persfotografen die op de vondst van het drugslab afkwamen, zijn aangehouden. Zij zouden een bevel van agenten niet hebben opgevolgd. Dat meldt de politie.

Rond halftwaalf 's avonds kreeg de politie een melding over schoten, die op de Bosschebaan in Vinkel zouden zijn gehoord. Agenten reden er rond met zoeklichten en doorzochten de omgeving. Volgens de politie zijn tijdens deze zoektocht geen sporen gevonden waaruit blijkt dat er daadwerkelijk is geschoten.

Drugslab

Deze donderdagochtend vroeg, uren na de schietmelding, is in een garage bij een huis in dezelfde straat een drugslab ontdekt. De Dienst Speciale Interventies van de politie viel dit pand binnen, omdat onduidelijk was hoe de situatie in het pand was. Daarom werd de omgeving van de garage ruim afgezet, meldt de politie.

Het lab was niet in werking. De politie heeft hier de bewoner aangehouden. Of de melding van de schietpartij iets met het gevonden drugslab te maken heeft, is niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

Afzetting

Twee persfotografen kwamen net als de politie op de vondst van het drugslab af. Volgens een woordvoerder van de politie zijn zij door een afzetting gelopen en daarna opgepakt. De formele reden is volgens de voorlichter dat de fotografen een bevel of vordering van agenten negeerden.

Het tweetal zit nog vast. Een hulpofficier van justitie gaat bekijken of de aanhoudingen terecht zijn en of de mannen langer vast blijven zitten voor verder onderzoek.