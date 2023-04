Zwak PSV ontsnapt in Volendam aan nieuw puntenverlies

PSV heeft met 3-2 gewonnen van FC Volendam. In het vissersdorp ging het zondagmiddag zeer moeizaam bij de Eindhovenaren. Omdat Volendam de kansen niet benutte, kon PSV de drie punten mee naar Eindhoven nemen.

Goed was het weer niet op bezoek bij een degradatiekandidaat. Iets wat vaker geschreven is als het gaat om PSV. Ook nu zag het er niet uit maar waren de Eindhovenaren dodelijk effectief.

Na een halfuur spelen was het eerste schot tussen de palen raak. Een geweldige pass van Joey Veerman bereikte Guus Til. De middenvelder behield het overzicht en gaf Luuk de Jong een niet te missen kans.

Tien minuten later verdubbelde PSV de voorsprong met het tweede schot op doel. Dit keer was het Til die met een geweldige volley de 2-0 maakte. Ook bij dit doelpunt was de voorassist van Veerman schitterend.

‘Joey bedankt’

PSV leek een zorgeloze middag te kennen ondanks het matige spel. Maar in de tweede helft brandde de wedstrijd los. Xavier Mbuyamba kopte tien minuten in de tweede helft de verdiende 1-2 binnen. Toch leken de bezoekers snel orde op zaken te stellen via Guus Til. Hij kopte de 1-3 binnen. Maar nog geen drie minuten later lag ook de 2-3 erin. Daryl van Mieghem strafte zwak verdedigen af.

Het werd een heet middagje Volendam en de frustraties bij PSV namen toe. Toch kon het via Joey Veerman uitlopen naar 4-2. Maar de middenvelder schoot wild over. Tot vreugde van het thuispubliek die de Volendammer toezongen met ‘Joey bedankt.’

Punten tellen

Niet veel later moest Joey juist zijn doelman bedanken. Hij voorkwam met een cruciale redding de Volendamse gelijkmaker. PSV onstnapte keer op keer. In de slotfase moest het alle zeilen bijzetten en ging het zelfs spelen in een 532-formatie.

Van het zakelijk uitspelen was geen sprake maar de punten tellen weer. PSV won sinds het gelijkspel tegen Utrecht met carnaval negen van de tien wedstrijden. Alleen tegen Vitesse werd nog gelijkgespeeld. Een reeks die volgende week bekroond moet worden met een overwinning op Ajax om zo plek twee te veroveren. Een strijd die nog heel spannend gaat worden.