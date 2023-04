Bergen op Zoom krijgt een 'stevige en verbindende' nieuwe burgemeester

Margo Mulder is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Dit werd woensdagavond, tijdens een extra raadsvergadering, bekendgemaakt. Mulder is op dit moment burgemeester in het Zeeuwse Goes.

Naar verwachting wordt Mulder op 5 juli geïnstalleerd als burgemeester van Bergen op Zoom. In totaal hadden twintig mensen op de vacature in Bergen op Zoom gereageerd. Klinisch psycholoog

De vertrouwenscommissie omschrijft Mulder als een 'stevige en verbindende bestuurder'. Ze is al zeventien jaar actief in het openbaar bestuur. Daarvoor was zij klinisch psycholoog. Voordat ze in 2018 burgemeester in Goes werd, was zij van 2010 tot mei 2018 wethouder in de gemeente Heusden. Mulder staat graag dicht bij de inwoners, benadrukt de gemeente. "Bij persoonlijke tragedies en herdenkingsbijeenkomsten, maar ook bij het vieren van de feesten en het samen beleven van mooie evenementen op het gebied van sport en cultuur. Zij heeft er plezier in om mensen en teams te faciliteren en te coachen op zo'n manier dat zij zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen."