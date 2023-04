De gelukspet van Van Nistelrooij moet zorgen voor winst op Ajax

Sinds Ruud van Nistelrooij een pet draagt, is PSV al elf wedstrijden op rij ongeslagen. Dat hoeft niet per se iets te betekenen, maar Van Nistelrooij gaat het lot niet tarten en zet de pet ook zondag weer op. Dan speelt PSV thuis tegen Ajax. Het is voor de Eindhovenaren een cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plek in de competitie. "Mijn pet ligt klaar."

De statistieken van Ruud van Nistelrooij tegen Ajax als speler en trainer zijn geweldig. Nog nooit verloor hij met PSV van de Amsterdammers. Maar die statistiek ging bij de trainer het ene oor in en het andere weer uit. “Dat is leuk voor jullie als pers en kunnen jullie gebruiken in de voorbeschouwing. Maar ik ben bezig met het voorbereiden van mijn team voor zondag. Wij willen het beste spel van dit seizoen laten zien. Zondag half 3 is het enige moment dat telt.”

"Soms moet je concluderen dat het beste is om niet te verliezen."

Hij probeert de druk die op de wedstrijd ligt te verminderen, door verwachtingen te temperen. “Natuurlijk probeer je te winnen, dat is het uitgangspunt. Maar je weet nooit hoe een wedstrijd verloopt. Misschien moet je zondag concluderen dat het beste is om niet te verliezen.” Van Nistelrooij gaat verder: “Er komen daarna ook nog vier wedstrijden aan in de competitie, daarin zijn nog twaalf punten te verdienen. Dus we moeten de wedstrijd niet groter maken dan die is.” Maar de gelukspet, die gaat sowieso weer op. Voor de zekerheid. Sinds Van Nistelrooij een pet draagt is PSV bezig aan een ongeslagen reeks van elf wedstrijden. “De pet ligt klaar. Die gaat zondag weer op.” Want baat het niet, dan schaadt het niet.

"Het moet een volksfeest zijn."