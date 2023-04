Obeida (23) heeft een mooi leven, maar toch komt hij op straat te staan

In het begin leek er geen vuiltje aan de lucht. Obeida (23) had een leuk appartement in Eindhoven en had een baan in de logistiek. Hij had een vriendin en voelde zich thuis in Brabant. Toch ging het mis. Hij kwam op straat te staan en sliep 's nachts in een park. Stichting Springplank besloot hem te helpen. Volgens deze organisatie zijn er steeds meer zwerfjongeren in Brabant. Een speciaal team begeleidt nu alleen in Eindhoven al 90 jongeren.

Obeida was vanuit Syrië alleen naar Nederland gekomen. Hij was blij dat hij zijn plek had gevonden en dat hij nu veilig was. “Van de buitenkant leek het goed te gaan maar ik kreeg steeds meer last van mijn oorlogstrauma. Ik dacht vaak terug aan wat ik in Syrië had meegemaakt en sliep steeds slechter. Ik werd zo depressief dat ik niet meer normaal kon functioneren. Ik deed geen boodschappen meer en ik at slecht. Mijn relatie ging uit en ik trok me steeds meer terug.”

“Ik vond het moeilijk om over mijn verleden te praten."

Obeida meldde zich ziek en praatte niet over zijn problemen. “Ik vond het moeilijk om over mijn verleden te praten. Omdat ik niet werkte, raakte ik ook in de financiële problemen. Ik had een nulurencontract en had de huur al een paar keer niet betaald. Toen moest ik van de huurbaas vertrekken. Ik wist niet dat ik bezwaar kon maken en dus ben ik uiteindelijk maar gewoon gegaan. Zo belandde ik dus op straat." Doordat hij nog maar kort in Nederland was en nog niet veel mensen kende, lukte het vaak niet om bij vrienden te overnachten. Uiteindelijk zag hij geen andere mogelijkheid dan een slaapplek te zoeken in het Henri Dunantpark. “Ik vertrok naar het park als het donker was, zodat niemand me zou zien. Ik sliep op een bankje of gewoon in het gras. Ik voelde me dan heel arm. Ik had geen eigen huis, geen bed, ik voelde me zwak. Ik had geen vooruitzicht”, zegt Obeida.

“We zien steeds meer jongeren met financiële problemen."

Obeida is niet de enige. Stichting Springplank in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda ziet een flinke toename van het aantal zwerfjongeren. De stichting probeert mensen die in problemen zijn gekomen, vooruit te helpen. Hoeveel jongeren er precies dak- en thuisloos zijn, is volgens Iris Tullemans van Springplank moeilijk te zeggen. “Wij hebben ze niet allemaal in beeld. Er zijn ook jongeren die bij vrienden of familie slapen, maar geen eigen plek hebben." Het Leger des Heils sprak onlangs over een toename van 50 procent. Volgens Tullemans zijn er meerdere oorzaken waardoor jongvolwassenen dakloos raken: “We zien steeds meer jongeren met financiële problemen. We merken dat jongeren moeilijk aan een woonruimte kunnen komen. Ook zijn er meer jongeren zonder vangnet van familie en vrienden."

"Ik ben dankbaar en ik probeer er een mooie toekomst van te maken.”

Obeida sliep vaker buiten en vroeg rond waar hij heen zou kunnen. "Uiteindelijk ben ik bij Springplank terechtgekomen en daar heb ik gelukkig de juiste hulp gekregen.” Hij werkt nu vier dagen in de week als nachtportier. "Ik ben blij dat ik iets gevonden heb dat ik leuk vind. Ik heb nu ook een eigen appartement. Ik heb veel meer rust en zet stappen vooruit. Ik schaam mij niet voor mijn verhaal. Het is gebeurd en ik weet dat ik niet de enige ben. Het gaat nu goed met mij. Ik ben dankbaar en ik probeer er een mooie toekomst van te maken.”