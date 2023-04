Teigertje wordt 10 jaar vermist, maar nu is de kater terug bij zijn baasje

Teigertje is terug bij zijn baas nadat de kat ruim tien jaar vermist was. Waar het dier al die tijd is geweest, blijft onduidelijk. De 18-jarige kater werd dankzij een chip in zijn lijf herkend. Daarna kon hij worden teruggebracht naar zijn baasje. Dat laat de Dierenambulance Den Bosch weten in een bericht op Facebook. Waar het dier gevonden is en waar zijn baasje woont, is niet bekendgemaakt.

De Dierenambulance kreeg vrijdag een melding van buurtbewoners die zich zorgen maakten over een kat die rondzwierf in de buurt. Het dier was vermoedelijk in een sloot gevallen en zag er verzwakt uit, aldus medewerkers van de Dierenambulance. Tien jaar vermist

Dankzij een chip en een juiste registratie bleek al snel dat het ging om Teigertje. Een 18-jarige kat die tien jaar geleden als vermist was opgegeven. Omdat de eigenaar de telefoon niet opnam, is Teigertje eerst naar de opvang gebracht. Daar is hij door dierverzorgers nagekeken om er zeker van te zijn dat hij de nacht zou doorkomen. Het dier bleek stabiel en kwam tot rust in een kenneltje met wat voer, water en een dekentje. Chip en registratie

De volgende ochtend meldden de eigenaren van Teigertje zich vol ongeloof. Ze hebben hun kater meegenomen en medisch laten keuren bij een dierenarts. Wat rest is de vraag waar de kater al die tijd is geweest. Op Facebook wijst de Dierenambulance nogmaals op het belang van een chip en een juiste registratie van ieder huisdier. Teigertje kan erover mee miauwen. Lotgenootjes

Overigens is de hereniging met Teigertje bijzonder, maar zeker niet uniek. Zo kwam kat Snacky begin vorig jaar na acht jaar terug bij baasje Amy in Tilburg. Soortgenoot Yoda maakte het nog bonter: die werd pas twaalf jaar na zijn verdwijning gevonden door de Dierenambulance, tot grote vreugde van baasje Peer uit Oss.