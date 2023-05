Jongelui stelen kluis vol sieraden en contant geld van 86-jarige vrouw

Twee jongens (16 en 17) en een vrouw (19) uit Eindhoven zijn aangehouden omdat ze een kluis vol sieraden hebben gestolen van een 86-jarige vrouw uit Sprundel. Ook maakten ze meer dan tienduizend euro buit. Een van de jongens deed zich voor als bankmedewerker.

Vorige week vrijdag rond vijf uur 's middags belde de jongen aan bij de vrouw. Hij zei dat hij voor de bank werkte en dat hij een vriend van haar zoon was.

Afvalcontainer

Hij beweerde dat hij met haar zoon had afgesproken dat hij een aantal waardevolle spullen bij haar zou ophalen. Hij vroeg haar ook om haar pinpas en pincode.

De vrouw vertrouwde de jongen. Hij haalde een kluis met meer dan tienduizend euro en sieraden leeg. Een andere kluis was zo zwaar dat hij die niet kon dragen. Hij zette de kluis boven op een afvalcontainer en rolde hem zo naar zijn auto.

Buren bellen politie

Oplettende buren zagen dat gebeuren en noteerden het kenteken van de auto. Ze belden de politie en dezelfde avond zagen agenten de auto rijden.

In de auto zaten twee jongens van 16 en 17. De bestuurster was 19 jaar oud. Debuit lag nog in de auto. De verdachten zijn aangehouden en de vrouw heeft haar waardevolle spullen en geld inmiddels terug.