Bestuurder overleden na hevige botsing op A16

De bestuurder van de auto die vrijdagmiddag op de A16 bij Breda met een autotransporter botste is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. De A16 was vrijdagmiddag urenlang dicht richting Rotterdam na het heftige ongeval.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er landde een traumahelikopter en er waren veel hulpdiensten aanwezig. Veel files

Omdat het einde van de meivakantie voor veel drukte op de wegen zorgt stond het verkeer al behoorlijk vast. De afsluiting van de A16 zorgde voor nog meer verkeersdrukte.

Foto: SQ Vision.