Man doet zich voor als diamanthandelaar en licht museum op: celstraf geëist

Voor de rechtbank in Dresden stond dinsdag een man uit Eindhoven terecht omdat hij museum Grünes Gewölbe voor 40.000 euro zou hebben opgelicht. Marcus van N. beloofde geroofde kunstschatten terug te kunnen brengen. maar hij ging er met het tipgeld vandoor, zo meldt De Telegraaf.

Het museum werd in 2019 beroofd. Daarbij werden juwelen met een waarde van meer dan 100 miljoen euro gestolen. De museumdirecteur loofde een hoge beloning uit voor gouden tips.

De Eindhovenaar deed zich voor als diamanthandelaar uit Antwerpen. Hij stelde volgens De Telegraaf dat twee Tsjetsjenen de verdwenen juwelen bij hem hadden aangeboden. Hij wist de instanties te overtuigen en in een Belgisch hotel kreeg hij het tipgeld, maar met een tip of met de gestolen edelstenen kwam hij nooit over de brug.

"Het was allemaal verzonnen", zei Van N. vandaag, in een bekentenis die hij aflegde in de rechtszaal. Details over de gestolen juwelen vond hij eenvoudig op internet, en zijn kennis van diamanten heeft hij van zijn ouders die een sieradenwinkel hadden. Het was 'heel makkelijk' om de anderen op te lichten.

Als het aan het Duitse Justitie ligt, moet de man uit Eindhoven vier jaar de cel in.