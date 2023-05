Dirk loopt in elke Amerikaanse staat een marathon: 'Nog twee te gaan'

Eén marathon lopen is voor de meesten al een prestatie, maar Dirk van Oorschot (60) uit Loosbroek legt de lat nog een stukje hoger. Hij wil in elke Amerikaanse staat een marathon lopen. Vijftig in totaal dus. Afgelopen zondag liep hij zijn 48e in Maine. "Na de eerste dacht ik: ik doe dit nooit meer."

"Het idee ontstond in 2007", vertelt Dirk vanuit zijn hotelkamer in de Amerikaanse staat Maine. Voor zijn werk was hij vaak in Amerika. "Ik dacht dat samen meedoen aan een marathon wel een leuke manier was om mijn overzeese collega's beter te leren kennen."

Terug in Loosbroek ging hij flink trainen en een half jaar later liep hij in Memphis, Tennessee. Het was zijn allereerste marathon.

En dat was niet meteen een succes, vertelt Dirk lachend. “Niemand van ons had ooit gelopen. We gingen na afloop naar een restaurant, maar ik was te moe om te eten. Ik was helemaal kapot. De Amerikanen lachten me een beetje uit.”

Dirk was er klaar mee na die eerste keer, maar toen zijn collega’s vroegen of ze naar Amsterdam konden komen voor een tweede ronde, wilde hij zich niet laten kennen. Zo kreeg hij toch de smaak te pakken: “Ik begon het leuk te vinden. Binnen de kortste keren had ik tien marathons gelopen."