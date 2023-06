Toeschouwers genieten van wereldtoppers, maar ook van verkoeling

Floris Janssen en Jilles Thijs. Annie Lambrechts (rechts) en haar vriendinnen. Quinn Groenendijk met op de achtergrond Daniil Medvedev. Bauke van den Bersselaar. Sjoerdtje Hoekstra (rechts). Dick en Hannie Wiltenburg. Volgende Vorige 1/6 Floris Janssen en Jilles Thijs.

Tijdens het tennistoernooi van Rosmalen in 2022 viel de regen met bakken uit de hemel. Hoe anders is het dit jaar met temperaturen rond de 30 graden. Hoe gaan bezoekers van de Libéma Open om met de warmte? "Er is goed aan de toeschouwers gedacht."

Leon Voskamp Geschreven door

Op een schaduwrijk terras geniet Hannie Wiltenburg van een Bossche bol. Haar man Dick kiest voor een aardbeiengebakje met een ijskoud drankje. Hannie: "We hebben leuke momenten gezien op de tennisbanen en rusten nu even lekker uit. In m'n tas zitten flesjes water en er zijn tappunten. Qua verkoeling zijn er goede maatregelen getroffen. Maar wat moet het warm zijn voor de spelers. Zij moeten er volle bak tegenaan." Iets verderop zit Annie Lambrechts samen met twee vriendinnen op een bankje. In het verleden was ze 19 keer wereldkampioen rolschaatsen, maar door haar dochters werd ze tennisliefhebber. "We zijn hier om onze landgenoten uit België aan te moedigen. Of het daar niet veel te warm voor is? Nee hoor, ze zullen horen dat we hier zijn. Maar buiten de wedstrijden om zoeken we de schaduw op, want we willen de hele week goed doorkomen."

"Ze zullen horen dat we hier zijn."