De jongens op voetbal, de meiden op korfbal: 'Zo ging dat in Brabant'

Korfbal is voor veruit de meeste mensen een gemengde sport. Iets meer dan tien procent speelt dameskorfbal, vooral in Brabant en Limburg. Dat heeft te maken met de katholieke kerk die vroeger niet wilde dat er gemengd gesport werd. Dameskorfbalclub Rosolo in Reusel hoopt zondag voor het tweede jaar op rij landskampioen te worden.

Eline Teurlings is aanvoerder van Rosolo: "Dameskorfbal is populair in de dorpen, in steden heb je vooral gemengd korfbal. Vroeger gingen de jongens voetballen en de meiden korfballen. Tegenwoordig is er veel meer te kiezen, maar gelukkig kiezen er nog steeds veel meiden voor het dameskorfballen. Al is het minder dan vroeger", vertelt Eline.

De nationale top in het dameskorfbal is niet te vergelijken met het gemengd korfbal. "Wij trainen twee keer per week, veel minder dan de gemengde topteams. Maar ik wil de dames uit het gemengd korfbal weleens tegenover ons team zetten. Qua niveau is er wel degelijk een verschil, maar ze zullen ons zeker niet van de mat spelen."