Zo zong een bomvol stadion Guus Meeuwis toe tijdens een-na-laatste Groots

Het was dit weekend weer één groot feest in het Philips Stadion. Daar stond Guus Meeuwis voor de een-na-laatste keer op de bühne met zijn Groots met een zachte G-concertreeks. Het publiek werd getrakteerd op verschillende gastartiesten en ging als vanouds uit zijn dak. Tijdens het nummer ‘Het is een Nacht’ hoefde Guus zelf nauwelijks te zingen: het hele stadion galmde mee.

De drie concerten waren bijna helemaal uitverkocht. De shows werden ludiek geopend met een videoboodschap van Koning Willem-Alexander en Máxima, gemaakt door Lucky TV. Daarna zongen bijna 35.000 bezoekers mee met nummers als Per Spoor, Tranen Gelachen en Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

Voor de Bossche Flemming kwam een droom uit. Hij stond in het voorprogramma en mocht het publiek opwarmen. Tijdens het nummer ‘Mag ik dansen’ later op de avond kwam hij nog eens het podium op. Samen met Guus zong hij een mix van dat nummer met zijn eigen ‘Automatisch’. Daarnaast waren er gastoptredens van Acda en de Munnik en DJ La Fuente. Toen die laatste vanuit het publiek het podium op kwam, barstte het feest echt los. Ook zong Guus een lied dat zijn getuigen, waaronder cabaretier Leo Alkemade en rapper Diggy Dex, zongen op zijn bruiloft. Bekijk hier een kleine impressie van de concerten:

Foto: Set Vexy/Modestus.

Foto: ANP.

Foto: Set Vexy/Modestus.

Foto: ANP.

Foto: Set Vexy/Modestus.

Foto: ANP.

Foto: ANP.

Foto: Set Vexy.

Foto: ANP.

Foto: Set Vexy/Modestus.