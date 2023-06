Interlands bewijzen dat Simons bij PSV moet blijven, vinden Willy en René

Xavi Simons mag dan de grote ster bij PSV zijn, voor de internationale top is hij nog niet klaar. Dat concluderen de gebroeders Van de Kerkhof na de twee interlands in de Nations League. "Tegen fysieke sterke tegenstanders zoals Kroatië heeft hij problemen", zegt René. "Hij kan beter nog een jaartje bij PSV blijven. Bij clubs als Arsenal of PSG komt hij niet in het veld terecht, maar op de bank."

Xavi Simons was zeker niet de enige bij Oranje die volgens Willy en René ondermaats presteerde. In de laatste Willy en René Podcast van dit seizoen kraken zij de instelling van de Oranje-spelers. "Zeker als je die vergelijkt met Luka Modric met z'n 37 jaar bij Kroatië", zegt Willy. "Die Kroaten vechten twee wedstrijden lang voor elke meter. Eigenlijk zou Koeman die wedstrijden tien keer aan zijn spelers moeten laten zien. Dan kunnen ze zien dat die Kroaten elke keer 100 procent geven, misschien zelfs wel 200 procent."

"Steijn haalt de kerst niet"

De gebroeders kijken ook alvast vooruit naar het nieuwe seizoen waarin Peter Bosz hun club PSV leidt. "Misschien is het wel een keer verfrissend dat er iemand zonder PSV-dna voor de groep staat", vindt René die Bosz prijst om zijn aanvallende manier van voetballen. "Ik verwacht veel van hem." Broer Willy vindt het ook prima dat Bosz nog geen PSV-verleden heeft. "Het gaat erom dat hij PSV weer een keer kampioen maakt. Dat is veel te lang geleden." De broers hebben minder vertrouwen in Maurice Steijn, de nieuwe trainer van Ajax. "Toen ik dat hoorde dacht ik aan een 1 aprilgrap", zegt Willy. "Maar hij verdient wel het voordeel van de twijfel." René erkent dat Steijn het bij Sparta geweldig heeft gedaan, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat hij geschikt is voor de top. "En de Amsterdamse mentaliteit is toch heel anders. Ik denk dat hij de kerst niet haalt, maar we zullen zien."

"Ik zie z'n meerwaarde voor PSV niet."

Voor het komende seizoen worden tal van versterkingen genoemd, zoals Georginio Wijnaldum, Noa Lang en Ricardo Pepi. Vooral Wijnaldum zien de broers als een versterking voor PSV al zou hij een voorkeur hebben voor een nieuw buitenlands avontuur. René zou de komst van Noa Lang ook toejuichen maar Willy heeft zijn twijfels. "Ik ben nog niet overtuigd van de meerwaarde die hij zou hebben voor PSV. Meer bespiegelingen op het komend seizoen zijn te horen in de laatste podcast voor de zomerstop.