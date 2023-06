RKC Waalwijk versterkt zich met twee nieuwe aanvallers

RKC Waalwijk heeft zich voor volgend seizoen aanvallend versterkt met Denilho Cleonise (21) van FC Twente en met spits Richonell Margaret (22) van TOP Oss. De Waalwijkse ploeg staat dit jaar onder leiding van trainer Henk Fraser die op zijn beurt de positie overneemt van trainer Joseph Oosting die naar FC Twente vertrekt.

Aanvaller Denilho Cleonise komt over van FC Twente en tekende in Waalwijk een overeenkomst voor twee jaar, met een optie voor een extra seizoen. Tot groot genoegen van algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Denilho is een talentvolle jongen die past binnen ons profiel. We hadden de wens om voor de start van de voorbereiding nog een flankspeler toe te voegen aan de selectie en met de komst van Denilho is dat gelukt."

Cleonise speelde in de jeugd van Ajax en AZ. In 2018 besloot hij te verkassen naar Genoa, waar FC Twente hem in 2021 weghaalde.

De tweede aanvallende versterking is Richonell Margaret. De 22-jarige spits verruilt komend seizoen eerstedivisionist TOP Oss voor RKC Waalwijk. Margaret speelde de afgelopen twee seizoenen voor de club uit Oss. Ook Margaret tekende voor twee seizoenen. De spitsspeler werd opgeleid in de jeugdopleiding van Ajax.