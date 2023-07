Campingsport? Zeker niet! Gijs is in deze sport een Europese topspeler

Op vrijwel iedere camping zie je ze wel: vakantievierders die met een racket in hun handen een shuttle overslaan. In de topsport is AirBadminton pas in 2019 geïntroduceerd. Wie erg goed is in buiten badmintonnen is Gijs Duijs uit Oss. Hij is met de mannen triple zelfs de beste van Europa.

AirBadminton is in Nederland nog vrij onbekend, maar op Europees gebied doen Gijs en zijn twee teamgenoten het uitstekend. “We zijn nummer één van Europa en zouden in augustus mee mogen doen aan de ANOC World Beach Games. Dat zijn zeg maar de Olympische Spelen voor de strandsporten. Helaas heeft het organiserende Bali zich op het laatste moment teruggetrokken. We hadden ons graag gemeten met de top van andere landen.”

Badmintonwedstrijden werden altijd binnen gespeeld, maar in 2019 lanceerde de Badminton World Federation het zogenaamde AirBadminton. Een outdoor versie met eigen regels, een eigen puntentelling en een speciale shuttle. Deze bond wil er op termijn een Olympische sport van maken. “Ik zie de sport in de hele wereld flink groeien. Het wordt steeds professioneler”, zegt Gijs die deel uitmaakt van het Nederlands team bij de ‘triples’.

In Werkendam traint zijn team twee keer per week. “Dat doen we in het zand, maar bij AirBadminton zijn ook andere ondergronden mogelijk. In bepaalde landen badmintonnen ze bijvoorbeeld op betonnen platen met lichtjes wat zand erop. Wij zijn de zwaarste omstandigheden gewend, ergens anders kan het alleen maar meevallen.”

De weersomstandigheden spelen uiteraard een belangrijke rol binnen het AirBadminton. “Het outdoor badmintonnen was in het begin wel wennen. De eerste rally’s duurden vaak niet langer dan alleen serveren en het terugslaan. Nu zijn we gewend aan wind en vinden er hele lange rally’s plaats. Het mag van mij best waaien, dat maakt het extra leuk. Bovendien zijn we op tactisch gebied enorm gegroeid, erg belangrijk in deze sport.”

Naast het AirBadminton traint Gijs zeven keer per week binnen, veelal op Papendal. Vaak is hij dan bij de Nederlandse selectie. “De combinatie van binnen en buiten is interessant. In mijn sport wil ik eruit halen wat erin zit. De Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles blijft mijn ultieme doel, daar werk ik hard voor. Voor AirBadminton hoop ik ook hele mooie resultaten te bereiken, daar heb ik vertrouwen in.”