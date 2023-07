Enorme files op Brabantse wegen door begin zomervakantie

Het verkeer op de Brabantse snelwegen staat op sommige plaatsen muurvast. Op de A17 en A16 staan enorm lange files in de richting van de Moerdijkbrug. Ook op andere wegen in Brabant is het druk.

Er staat tegen drie uur al meer dan 200 kilometer file in Brabant. Normaal is het al vroeg druk op vrijdagmiddag, maar nu is het extra druk door het begin van de zomervakantie in de regio midden.

De afsluiting van de Haringvlietbrug op de A29 zorgt ook, zoals elke dag, voor extra lange files voor de Moerdijkbrug. Op de A17 en A16 staan files van meer dan een uur. Ook de A27 is hierdoor druk.

Wie vanaf Utrecht of Rotterdam naar Brabant wil, komt op de A16, A27 of A2 ook in een enorme file terecht.