Richard versloeg MS en is nu topsporter: 'Ik ben de beste van de wereld'

Zijn vader moest aan het einde van zijn leven met zijn hoofd knikken om aan te geven dat hij jeuk aan zijn neus had. Hij overleed op 41-jarige leeftijd aan MS. Bij zoon Richard werd ook de ziekte vastgesteld en hij had vergelijkbare symptomen. Een stamceltransplantatie in 2021 was zijn laatste hoop. Na een loodzwaar proces is de sluipmoordenaar zoals hij MS noemt gestopt en ziet hij zelfs lichte verbetering. "Ik geniet meer dan ooit van het leven en mijn gezin."

Richard (51) uit Berkel-Enschot was een druk baasje dat veel tijd besteedde aan werk, vrienden, sporten en klussen. Toen hij 26 jaar was en instortte tijdens een potje zaalvoetbal werd MS vastgesteld, een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De daaropvolgende jaren takelde hij lichamelijk steeds verder af. "Je weet niet wat het volgende is dat uitvalt. Ik kreeg verkrampingen, spasmes, steeds minder controle in mijn voeten en handen en was vooral vermoeid. Mijn lichaam was de hele dag in gevecht met het virus.”

Een stamceltransplantatie in Rusland moest zijn leven gaan veranderen. Door middel van een crowdfundingsactie werd in korte tijd de benodigde 65.000 euro opgehaald. “Het overlijden van mijn vader was voor mij een goede motivatie om te gaan. Natuurlijk zijn er bij een operatie risico’s, maar daar heb ik geen moment aan gedacht. Ik wil later mijn kleinkinderen zien, deze behandeling was voor mij de enige optie”, zegt hij geëmotioneerd.