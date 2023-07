Heel veel rook bij grote brand in hooiopslag

Er heeft donderdagnacht een grote brand gewoed bij een boerenbedrijf aan de Oekelsebaan in het buitengebied van Zundert. Een hooiopslag stond in brand. Dit zorgde vooral voor heel veel rook.

Voor zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.

De eerste melding van de brand kwam rond half twee binnen. Al snel werd opgeschaald naar grote brand. Dit vermoedelijk vanwege de vele rook.