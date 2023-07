Yvonne leeft zoals in de Middeleeuwen: 'De koelkast mis ik het meest'

Hoe zou het zijn om te leven zoals in de Middeleeuwen? Dat wilde Yvonne Lammers weleens weten. Ze ging de uitdaging aan en woont twee maanden lang in een middeleeuws huis in het preHistorisch Dorp in Eindhoven. "De grootste beproeving is toch wel dat ik geen koelkast heb."

Bezoekers die een dagje langskomen in het preHistorisch dorp gaan 650 jaar terug in de tijd. Yvonne is manager in het museum en wilde dat weleens in het echt ervaren. Ze woont nu in een van de huisjes met rieten dak en is eigenlijk de hele dag bezig met overleven. En dat betekent koken op een houtvuur, op en neer lopen met emmers naar een bron voor water en zelf kaas maken.

“Ik sta om vijf uur ’s ochtends op en doe dan eerst mijn kantoorwerk, want dat gaat wel door", zegt Yvonne. Als ze daarmee klaar is, start rond half negen haar middeleeuwse dag. "Dat is eigenlijk ook net zoals in de Middeleeuwen. Mensen gingen toen eerst uren werken en daarna pas ontbijten."