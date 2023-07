Geen treinen tussen Oss en Den Bosch na blikseminslag

Er rijden woensdag na een blikseminslag geen treinen tussen Oss en Den Bosch. De NS verwacht dat de problemen tot woensdagmiddag kwart over vijf duren.

Ook op het traject Utrecht - Den Bosch hebben treinreizigers last van problemen na een blikseminslag. Tussen Houten en Geldermalsen rijden er hierdoor geen treinen. Dit duurt tot ongeveer elf uur woensdagochtend, zo is de verwachting.

Het KNMI waarschuwt woensdagochtend in onze provincie met code geel voor zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten tot zestig kilometer per uur. De waarschuwing gold in eerste instantie tot negen uur, maar dit tijdstip is inmiddels bijgesteld tot elf uur woensdagochtend.