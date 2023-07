Blikseminslag op het spoor: dit is waarom reparatie zo lang duurt

Door een blikseminslag rijden woensdag tot halfnegen 's avonds geen treinen tussen Oss en Den Bosch. Waarom duurt dit zo lang en wat gebeurt er in de tussentijd? En wat doet ProRail om blikseminslag te voorkomen? Wij zochten het voor je uit.

In het geval van woensdag heeft de blikseminslag voor drie storingen gezorgd, legt woordvoerder Joke van der Cruysen van ProRail uit. Zo gingen de slagbomen bij enkele spoorwegovergangen kort na de inslag naar beneden, vaak het eerste signaal dat er iets mis is. ProRail heeft wel veel systemen dubbel draaien, maar die back-up werkte nu niet.

Storingen door blikseminslag zijn tijdrovend om op te lossen, legt Van der Cruysen uit. De aannemer moet namelijk alle onderdelen controleren om uit te sluiten waar de schade is. Met het blote oog zie je vaak niet direct wat er kapot is. En veel kabels zitten onder de grond.

Van der Cruysen: "Zoals er in je eigen huis problemen kunnen zijn, omdat er een zekering gesprongen is. Zo kunnen er ook op het spoor problemen ontstaan. Soms is de locatie heel makkelijk te vinden, maar vaak is het daarna ook heel lastig. Er kunnen door een stroomexplosie meerdere onderdelen in verschillende kasten zijn doorgebrand in een groot gebied."