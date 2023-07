Yara Kastelijn uit Neerkant wint vierde etappe in Tour de France

Yara Kastelijn uit Neerkant heeft woensdag de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. De 25-jarige renster kwam na 177 kilometer solo aan in het plaatsje Rodez.

Kastelijn maakte lange tijd deel uit van een groep van veertien rensters die aan het begin van de etappe wist weg te rijden uit het peloton. De avonturiers kregen in de heuvelachtige rit een maximale voorsprong van 10 minuten.

Op 35 kilometer van de finish plaatste geletruidrager Lotte Kopecky een eerste aanval, waardoor de voorsprong van de kopgroep snel kleiner werd. Bij een tweede tempoversnelling van de Belgische renster van SD Worx bleven alleen de klassementsrenners over in het eerste peloton.

Gele trui

Op de Côte de Moyrazès, de voorlaatste klim, demarreerde Kastelijn uit de kopgroep. Ze reed met 19 kilometer te gaan geleidelijk weg van haar medevluchters. In het peloton van de favorieten bleef Kopecky voortdurend versnellen. Ze deed dat niet alleen om Vollering te lanceren voor een slotaanval, maar ook om haar gele trui veilig te stellen.

In de tussentijd reed Kastelijn stoïcijns door en hield ze in haar eentje stand tot aan de finish. Het is haar eerste profzege op de weg. Kastelijn reed lang virtueel aan kop van het klassement, maar haar voorsprong aan de meet was net niet groot genoeg om de gele leiderstrui over te nemen van de Kopecky.