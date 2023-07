Rondweg veroorzaakt veel lawaai, maar de gemeente vindt dat het wel meevalt

Al jarenlang hebben omwonenden van de Rondweg in Uden last van lawaai. Uit geluidsmetingen blijkt dat de norm wordt overschreden, maar een oplossing is er nog niet, meldt Dtv Nieuws.

“In de slaapkamer kan ik het raam niet open zetten, want dan word ik ’s ochtends vroeg wakker door het verkeer dat langskomt. Buiten zitten doe ik wel, maar echt prettig is dat niet”, zegt Ingrid.

Ingrid Holland woont al dertig jaar in de Orgellaan. Slechts enkele meters verderop ligt de Rondweg, waarvan het geluid continu te horen is. Volgens haar is er meer verkeer doordat de industrie is uitgebreid en door de komst van ziekenhuis Bernhoven. “Er komen nu ook geregeld ziekenwagens voorbijgereden.”

Ze is niet de enige die baalt. Van de ruim tweehonderd huishoudens pal naast de weg heeft een groot deel de krachten gebundeld in een actiecomité.

Een van hen is Rob van den Boogaard, die in coronatijd in de wijk kwam wonen. Pas na de lockdowns merkte hij hoeveel lawaai het verkeer maakt. “Het is echt herrie. Er is veel vrachtverkeer en er wordt hard gereden. Met name het vrachtverkeer geeft gewoon enorm veel overlast”, zegt Rob, die ’s nachts en ’s ochtends vroeg soms wakker ligt van het lawaai.

Onlangs ontving het comité de resultaten van geluidsmetingen van de Omgevingsdienst Brabant-Noord die in januari zijn gedaan. Daaruit blijkt dat het woon- en leefklimaat 'redelijk tot matig' is en dat met name motoren en ambulances te veel lawaai maken.