Maureen Herremans hink-stap-springt naar de titel ondanks 'mes in enkel'

Het leven van een topsporter kan heel mooi zijn. Daar weet Maureen Herremans alles van, want afgelopen zondag pakte ze opnieuw de Nederlandse titel hink-stap-springen. De 26-jarige Bossche kampt echter ook met een enkel die haar vaak pijn bezorgt. "Het voelt alsof er met een mes in wordt geprikt.”

Daarna lag Maureen er zo’n anderhalf jaar uit met een enkelblessure. In 2021 keerde de atlete terug en was ze beter dan ooit. Ze werd zowel binnen als buiten de beste van Nederland en sprong indoor 13,21 meter, een nationaal record.

Hink-stap-springen was niet Maureens eerste liefde. Bij haar eerste club GVAC in Veldhoven richtte ze zich op de meerkamp en vervolgens op het hoogspringen. Uiteindelijk maakte ze op 18-jarige leeftijd de overstap naar haar huidige sport. Ze bleek talentvol en in 2017, 2018 en 2019 kwam ze zowel indoor als outdoor op het podium van het NK.

Met 12,67 meter sprong de Brabantse naar het goud. “Een afstand die voor mijn doen niet goed is, maar na zo’n slechte voorbereiding kon ik niet meer verwachten. Natuurlijk ben ik wel blij met de winst. Het is nu tijd om rust te nemen en te herstellen.”

Afgelopen weekend werd ze in Breda opnieuw Nederlands kampioen, al was het lang onduidelijk of ze aan de start zou staan. “Ik heb de maand voor het NK niet kunnen springen vanwege een blessure. Opnieuw aan mijn enkel, maar nu op een andere plek. Ik besloot wel mee te doen, maar dan met een kortere aanloop om het beter te kunnen controleren. Niet ideaal, want mijn snelheid is dan minder. Maar gelukkig bleef ik redelijk pijnvrij, alleen bij mijn laatste poging deed het pijn.”

Ondanks de lichamelijke problemen is Maureen niet van plan haar trainingsschema aan te passen. “Als ik er half voor ga om zo mijn enkel te ontzien, dan kom ik er niet. Ik moet en wil er volledig voor gaan. Natuurlijk twijfel ik weleens of mijn lichaam de topsport aankan. Maar de liefde voor de sport overwint en ik weet dat er veel meer in zit. Alleen is het echt frustrerend dat ik door mijn pijnlijke enkel niet constant door kan trainen. Het voelt alsof er met een mes in wordt geprikt.”

De atlete van Prins Hendrik in Vught traint vijf tot zes dagen per week en combineert dat met een baan. In eigen land staat ze op eenzame hoogte. Maureen vindt het leuk om ook in het buitenland actief te zijn. “In andere landen is er meer concurrentie en daar kan ik beter worden. Ik denk nog niet in hele grote doelen zoals het WK, maar meer in kleine stapjes. Zo staat het Nederlands record outdoor op 13,51 meter, een mooie uitdaging.”

In eigen land is ze ook een topper in het verspringen. Vorig jaar werd ze derde indoor en tweede outdoor. “Dit NK had ik graag mee willen doen, maar mijn enkel voorkwam dat. Ik doe regelmatig mee aan verspring-wedstrijden, om zo in het ritme te komen. Bij het hink-stap-springen zijn er namelijk weinig wedstrijden. Qua sport vind ik dat het allerleukste.”