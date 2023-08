Taxichauffeur ontkomt maar net aan omvallende boom: 'Echt geluk gehad'

De schrik zit er nog goed in bij Abdiwahab Mohamed uit Eindhoven. De 43-jarige taxichauffeur wilde woensdagmiddag keren op de Parmentierweg in Eindhoven, toen plots een metershoge boom naar beneden viel. Het lukte Abdiwahab nog net op tijd om met zijn auto achteruit te rijden, voordat de kolossale stam een meter voor hem op het wegdek belandde. "Ik was zo bang dat hij me zou raken."

Abdiwahab heeft zijn eigen taxibedrijfje. Hij was onderweg om klanten op te halen, toen het misging. "Ik hoorde een geluid. Hard gekraak." Toen hij omhoog keek, zag Abdiwahad waar het geluid vandaan kwam. "Ineens viel die boom om. Ik kon nog snel achteruit rijden. Het scheelde uiteindelijk maar een meter." Op dat moment zaten er trouwens geen passagiers in de auto. "Ik was net onderweg om klanten op te halen. Die heb ik uiteindelijk af moeten zeggen."

Niet zo gek, want door de omgevallen boom werd de doorgang helemaal geblokkeerd. En dat terwijl hij net op een doodlopend stuk weg stond, met een hek achter zijn auto. Hij kon dus geen kant meer op. "Uiteindelijk heb ik daar bijna drie uur gestaan, voordat ik weer verder kon." Die tijd had de brandweer nodig om de dikke stam in stukken te zagen. Die zijn vervolgens in de berm gelegd, om de weg weer zo snel mogelijk vrij te maken. Abdiwahab denkt erover na om bij de gemeente aan te kloppen voor een vergoeding, nu hij een paar uur lang niet heeft kunnen werken. Om over de schrik nog maar te zwijgen. "Ik was zo bang dat hij me zou raken. Ik heb écht geluk gehad." Hoe de boom zo plotseling om kon vallen, is nog onduidelijk. Een lantaarnpaal raakte beschadigd bij de val.

