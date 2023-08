Deze agenten gaan achter boeven aan, maar zijn ook voetbalinternational

De spelers van het eerste elftal van RKKSV uit Kruisstraat hebben een bijzondere teamgenoot. Hun keeper Sven Jansen (30) uit Rosmalen is namelijk international en deed onlangs mee aan het EK voetbal voor politieteams in Engeland. Ook Ossenaar Ferdy van den Berg (34) mag zich EK-ganger noemen. Een gesprek over uit volle borst meezingen met het volkslied, een gigantische blunder en een spannende penaltyreeks.

Niet uit tegen Maliskamp of thuis tegen DVG uit Liempde voor Sven Jansen. Hij speelde als international tegen de beste politieteams van Europa. "Een EK kende ik alleen van televisie. Nu mocht ik zelf naar een eindtoernooi, een hele belevenis. Alles werd na aankomst in Newcastle perfect voor ons geregeld. We hoefden nergens naar om te kijken. Natuurlijk moesten ze wel eerst even checken of we echt agenten zijn." Hij keepte jarenlang in het tweede team van OJC Rosmalen, maar nu is hij eerste doelman van vierdeklasser RKKSV. "Ik kan vanwege onregelmatige diensten niet altijd meedoen, maar het bevalt me goed. Qua niveau is het Nederlands politieteam duidelijk een stap hoger. Met Gianluca Nijholt hebben we bijvoorbeeld een oud-prof in de ploeg en er zijn meer jongens die op een aardig amateurniveau uitkomen. Zeker geen kelderklasse dus. Ik schat ons in als een goede eersteklasser."

Ferdy van den Berg is met amateurclubs Margriet, OJC Rosmalen en O.S.S.'20 achter zijn naam een ervaren speler. Door z'n werk als hoofdagent in Den Bosch kwam hij in beeld bij de bondscoach en werd hij international. "Wie had dat verwacht met mijn 33 jaar, hè? Ik maakte eerder dit jaar mijn debuut in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk en nu heb ik al een EK op mijn naam staan. Dat is wel 'dik' om mee te maken. Ondanks dat er soms maar vier mensen op de tribune zaten, voelde je dat de wedstrijden speciaal waren."

Als linksbuiten startte hij in de basis tegen gastland Engeland. "Normaal gesproken zong ik het volkslied alleen in de kroeg, maar nu stonden we uit volle borst op het veld mee te zingen. Helaas viel ik in de rust geblesseerd uit. Vooraf had ik al wat lichte klachten, maar de bondscoach zette me toch in de startopstelling. Jammer dat we tegen Engeland diverse scoringskansen lieten liggen en onnodig met 2-0 verloren door een wereldgoal en een discutabel buitenspelgeval.” De rest van het EK verliep ook teleurstellend volgens Ferdy. “Tegen Zwitserland had er meer ingezeten dan 3-3. In de laatste groepswedstrijd moesten we met twee goals verschil winnen van Ierland en dat lukte met 5-3. Engeland gaf echter door een gigantische blunder van de keeper de winst uit handen. Geen halve finale dus, maar de strijd om de vijfde plaats tegen Bulgarije. Die wonnen we gelukkig na penalty’s. We kunnen dus wel mooi zeggen dat we vijfde van Europa zijn.” Naast boeven vangen en uitkomen voor het Nederlandse politieteam, speelt Ferdy een rol in een wervingscampagne voor de politie. “Het ging om een item van Soufiane Touzani, een grootheid op social media. Daar wilde ik graag aan meewerken. Het heeft vooral onder de jeugd veel positieve reacties opgeleverd. Met Touzani en zijn vrienden was er een goede klik en we hebben nog steeds contact.”