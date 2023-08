Wereldtoppers in het peloton kennen Brabants talent Elise Uijen

Ze is pas net 20 jaar, maar het gaat hard met de ontwikkeling van wielrenster Elise Uijen. De Herpense deed eerder dit jaar mee aan de Ronde van Spanje en debuteerde vorige maand bij de Tour de France. De grote rondes smaken naar meer. "Ik ben als renster heel allround, maar ik wil me meer gaan focussen op de zware wedstrijden."

Dat ze voor de eerste keer meeging naar de Tour de France, was een droom die uitkwam voor Elise. "Aan het begin van het seizoen kregen alle rensters van Team DSM-Firmenich een planning, waarbij de Tour voor mij een serieuze mogelijkheid was. Ik moest natuurlijk wel in de juiste vorm zijn. Toen ik groen licht kreeg van de ploegleiding, was dat een heel mooi moment voor mij." In Frankrijk merkte ze pas echt hoe groot de Tour de France is. "Op wielergebied is het de absolute top. Er is bijvoorbeeld veel meer media-aandacht dan voor andere wedstrijden. De publieke belangstelling is ook groter."

Tijdens de Tour de France richtte haar team zich voornamelijk op het klassement van kopvrouw Juliette Labous en een etappeoverwinning van Charlotte Kool. "Ik cijfer me graag weg voor ze en probeer de beste te zijn in het ondersteunen. Een overwinning van een ploeggenoot voelt erg goed, je wint dan echt als team." Na de tweede etappe werd Elise ziek. Een dag later haalde ze op wilskracht nog wel de finish, maar daarna was de pijp leeg. "Ik hoopte op een wonder, maar die bleef uit. Een maagdarm-virus zorgde ervoor dat ik naar huis moest. Natuurlijk baalde ik enorm, maar dat heb je soms in de topsport. Het kan een harde leerschool zijn. Teleurstellingen maken uiteindelijk de mooie momenten extra mooi."

Als voormalig Nederlands en Europees kampioen is tijdrijden een specialiteit. Ervaring in de bergen heeft de Brabantse weinig, maar vorig jaar pakte ze wel het bergklassement in de Ronde van Romandië. In februari van dit jaar won ze in Valencia haar eerste wedstrijd als prof. "Ik ben nog aan het ontdekken waar mijn voorkeuren liggen. Ik wil alles proberen en me breed ontwikkelen. Een sprinter zal ik overigens niet worden. Ik denk dat ik vooral toe ga werken naar de zwaardere etappewedstrijden."

