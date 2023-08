Zo komt een nieuwe spoortunnel van 5 miljoen kilo op zijn plek

Een 45 meter lange betonnen bak van bijna vijf miljoen kilo wordt in 26 uur millimeter voor millimeter op zijn plek geschoven. Het is een hels karwei in Rijen, waar deze week hard wordt gewerkt aan de aanleg van de nieuwe spoortunnel. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer op de drukke N631 (Rijen-Oosterhout) niet meer voor dichte slagbomen komt te staan. Het gaat goed: "We lopen zelfs iets voor op schema."

Een team van 50 man werkt sinds maandag aan het gigantische project. In de tunnel komen twee rijbanen en twee brede fietspaden, waar ook voetgangers gebruik van kunnen maken.

Maar voordat het zover is, moet er dus nog even flink geklust worden. Daardoor rijden er tot en met vrijdag geen treinen tussen Tilburg en Breda. Omdat er gelijktijdig allerlei andere werkzaamheden worden uitgevoerd rijden er ook geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch en tussen Tilburg en Boxtel. Ook de N631 is die dagen dicht, omdat daar materiaal ligt opgeslagen.

Speciale krikken

En dat is nogal wat materiaal. In totaal is de tunnelbak 45 meter lang, 25 meter breed en 7,5 meter hoog. Het totale gewicht: zo'n 4800 ton. Het gevaarte wordt in iets meer dan een dag op z'n plek geschoven met behulp van hydraulische vijzels. Dat zijn een soort krikken, speciaal voor zwaar werk.

Een bijzondere klus. Ook voor bouwmanager René Delnoije van ProRail. "Met name door het enorme formaat van de tunnel." Toch heeft hij nog niks om over te klagen. "We lopen goed op schema. Zelfs iets voor. Als het zo doorgaat, ligt de bak voor woensdag al op z'n plek."

Niet dat daarmee het einde van het project al in zicht is. "Het is net als wanneer je een huis bouwt", vertelt Delnoije. "Als je de top bereikt, denk je dat je er bijna bent. Maar in feite ben je dan pas op de helft."

Zomer 2024

Zo is het ook bij de nieuwe spoortunnel. Pas komend voorjaar wordt het nieuwe stuk van de N631 daadwerkelijk aangelegd en naar verwachting zullen de eerste auto's en fietsen er in de zomer van 2024 doorheen rijden. Tot die tijd kan het verkeer gebruik maken van een tijdelijke spoorwegovergang, die eind vorig jaar al werd aangelegd.