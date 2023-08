Femke kan goed tegen bergen op fietsen door haar sterke BMX-benen

Femke Gerritse uit Rosmalen fietst volgend seizoen tussen onder andere wereldkampioene Lotte Kopecky en Tour de France Femmes-winnares Demi Vollering. De 22-jarige wielrenster heeft voor drie jaar getekend bij de internationale vrouwenwielerploeg. Ze wordt gezien als een talentvol klimster die nog grote stappen kan zetten. “En dat voor iemand die niet is opgegroeid in de bergen, maar tussen de viaducten.”

De eerste liefde van Femke was de BMX-fiets. Op haar 17e koos ze voor het wielrennen. "Ik zocht een nieuwe sportieve uitdaging en kwam uit bij de weg en het veldrijden. Het ging gelijk goed, want ik werd binnen een jaar Nederlands kampioen bij de nieuwelingen." Een jaar later pakte ze de nationale titel veldrijden bij de junioren, in 2019 op de weg in deze leeftijdsklasse. In 2021 tekende de Brabantse bij Parkhotel Valkenburg. Namens die wielerploeg droeg ze vorig jaar in de Tour de France tijdelijk de bolletjestrui. Bij Team SD Worx halen ze Femke binnen als een grote belofte. “Met sportief manager Danny Stam heb ik begin april kennisgemaakt door samen een stuk te fietsen. Er was direct een klik. Met mijn manager Lars van den Broek hebben we eind april met Danny gezeten. Een contract van drie jaar is bijzonder in de wielersport, dat geeft veel vertrouwen.”

Ze kwam in beeld bij Team SD Worx vanwege haar talent voor klimmen. Toch best opmerkelijk voor een wielrenster die haar hele leven opgroeide in het platte Nederland. “Dat ik goed kan klimmen heb ik mede te danken aan mijn krachtige ‘BMX-benen’. Verder ga ik regelmatig met mijn vader ritjes fietsen, bijvoorbeeld in Limburg. Tijdens vakanties nemen we de fietsen ook altijd mee.” Bij haar nieuwe werkgever krijgt ze de kans zich verder te ontwikkelen in het kortere explosieve klimwerk en op de langere beklimmingen. “Als wielrenster kijk ik voornamelijk uit naar heuvelklassiekers als de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi. Maar tijdens de Tour de France heb ik ook laten zien dat ik het langere werk aankan, ik heb een goed herstelvermogen.”

