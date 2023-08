'Deadline voor stalsystemen moet van tafel', kort geding tegen provincie

De stichting Stikstofclaim stapt naar de rechter omdat de provincie boeren verplicht bepaalde systemen te installeren in hun stallen voor 1 juli volgend jaar. Volgens voorzitter John Spithoven moet dat kort geding 'zo snel mogelijk' dienen, omdat de boeren in de provincie voor 1 oktober een vergunning moeten aanvragen voor de installatie van die systemen.

Brabant baseert zich volgens de stichting op verouderde cijfers over de stalsystemen, die de werkelijke uitstoot van stikstof zwaar onderschatten. Dat was in juni ook de conclusie uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar Brabant houdt toch vast aan de deadline. Met de stalsystemen wil de provincie de uitstoot van stikstof verminderen.

"Het is onbegrijpelijk dat Brabant hierin zo halsstarrig is", stelt Spithoven. "De boeren moeten kiezen uit die systemen, maar die zijn juridisch niet meer haalbaar." Daarmee verwijst hij naar de kans dat de rechter een vergunning afkeurt omdat de stikstofuitstoot te groot is. De stichting wil dat de provincie wacht tot landelijk de normen voor de stalsystemen zijn aangescherpt. "Hiermee dwingt Brabant bedrijven om de illegaliteit in te gaan."

Stichting Stikstofclaim komt op voor de belangen van de agrarische sector in de stikstof-discussie.