Man misbruikt zijn gehandicapte zus samen met anderen

Een 63-jarige man uit Oss zit vast voor het seksueel misbruiken van zijn geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus. De man zou haar vorig jaar tussen mei en juli vaker misbruikt hebben, alleen en samen met anderen.

Dat bleek woensdag voor de rechtbank in Den Bosch. Daar stonden vier verdachten voor de rechter in een zogeheten pro formazitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is in december.

Hoe vaak de gehandicapte zus van hoofdverdachte P.M. uit Oss nou precies is misbruikt en in welke samenstellingen werd uit deze inleidende zitting niet duidelijk. Wel is duidelijk dat P.M. de hoofdverdachte is. Hij zit al sinds november vast voor het misbruiken van zijn zus. Hij zou haar ook hebben aangeboden aan drie bekenden van hem.

Op leeftijd

De leeftijden van de verdachten zijn opvallend. Hoofdverdachte P.M. is 63 jaar. Een andere verdachte, O.B. uit Veghel, is 55, H. van G. uit Tilburg is 70 en de oudste verdachte is A.B. uit het Gelderse Drempt met 81 jaar.

Het misbruik vond plaats in Uden, waar de zus in een instelling woont. Verder werd zij ook seksueel misbruikt in Oss en Tilburg, waarschijnlijk bij de verdachten thuis. De vrouw kan zichzelf niet verweren. Zij zou het niveau hebben van een 2- tot 3-jarige.

De zaak wordt op 13 en 14 december door de rechtbank in Den Bosch behandeld. Dan zal blijken welke rol de hoofdverdachte en de drie andere mannen precies hebben gespeeld.