Kijk nu LIVE naar het Bloemencorso in Zundert

Het weer zit mee, de bloemen zijn getikt. Niets staat meer in de weg om van het Bloemencorso in Zundert opnieuw een groot succes te maken. Omroep Brabant zendt het corso live uit op de website, app, Facebook en televisie.

Twintig buurtschappen hebben de afgelopen dagen miljoenen dahlia’s getikt op de stuk voor stuk prachtige wagens met de meest uiteenlopende ontwerpen. De hele zomer is er door de honderden vrijwilligers aan gewerkt

Zo onderhouden de ouderen veelal de velden waar de dahlia’s op gekweekt worden en bouwen de jongeren vooral mee aan de wagens. Het tikken van de dahlia’s kan pas op het allerlaatst. Een spijkertje gaat dan door de bloem waarmee die vervolgens op de wagen wordt vastgenageld.

Het bloemencorso Zundert is de grootste ter wereld en het niveau ligt hoog. Al meer dan tachtig jaar brengt het bloemencorso mensen vanuit het hele land naar Zundert. Voor wie niet naar West-Brabant kan afreizen is er Omroep Brabant. Vanaf half twee is het bloemencorso op onze zender live te zien. Rond half vijf is de bekendmaking van de uitslag live te volgen.