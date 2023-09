In een huis aan de Brugstraat in Den Bosch is een dode gevonden. Iemand die eveneens in huis was is aangehouden, meldt een 112-correspondent.

De politie doet onderzoek. "De Burgstraat bevindt zich in het centrum van de stad, aan een doorgaande weg", laat de 112-correspondent weten. "Dus alles trekt veel bekijks." Meer informatie ontbreekt op dit moment.