'Esmah lalalala': wethouder schittert in nieuwe clip van Benno Vught

Zanger Benno van Vught heeft een heel opmerkelijke videoclip op YouTube gezet. Zijn nieuwste nummer ‘Esmahlahlah’ is een ode aan wethouder Esmah Lahlah van GroenLinks en toekomstig Tweede Kamerlid. De videoclip, inclusief Van Vught en Lahlah en een aantal figuranten is opgenomen in de raadszaal in Tilburg.

Wachten op privacy instellingen...